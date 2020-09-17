عاهل البحرين: السلام خيار استراتيجي للمملكة

المصدر: المنامة - وكالات

أكّد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن السلام خيار استراتيجي للمملكة، وأن رؤية المنامة تقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء أول من أمس، العاهل البحريني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، معرباً عن شكره لجهود المملكة في التوصل لهذا الإعلان.

ووفق وكالة أنباء البحرين، فإن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شكر الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه المعاهدات، وسعيه في دفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

من جهته، أكد الرئيس دونالد ترامب، أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

إضاءة

ووقعت دولة الإمارات وإسرائيل، رسمياً، معاهدة السلام في البيت الأبيض، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاماً حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز