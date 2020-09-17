تفاهم بين «أبوظبي الإسلامي» و «لئومي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، أحد أكبر المجموعات المصرفية في إسرائيل، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين المصرفين في الإمارات وإسرائيل ودول أخرى. وستتيح المذكرة فرصاً جديدة للعملاء، وستدعم احتياجاتهم المصرفية سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات، التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة.

علاقات تجارية

وقع الاتفاقية خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي وحنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي. وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك لئومي، أحد أكبر المجموعات المصرفية في إسرائيل.

وهذه الشراكة التاريخية، والتي تتماشى مع الهدف المشترك لكلا البلدين لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية قوية، ستدعم عملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في احتياجاتهم المصرفية عند السفر أو فتح الأعمال التجارية في إسرائيل».

وقال حنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي: «يسعدنا التعاون مع شريك موثوق مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، وستسهم هذه الاتفاقية بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين، حيث تعتبر حجر أساس لتعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص جديدة للنمو، ومن شأنها أن تساعد عملاءنا للاستفادة من خدمات ومنتجات مصرفية في الدولتين».

خدمات

بموجب الاتفاقية، سيتمكن المصرفان من التعاون، لتقديم خدمات لمؤسسات في الإمارات وإسرائيل مثل خدمات إجراء المعاملات المالية الدولية، وإدارة النقد، والخدمات المالية التجارية".

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