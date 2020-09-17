تفاهم بين «الإمارات دبي الوطني» و«لئومي»

المصدر: دبي- البيان

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، و«بنك لئومي، أحد البنوك الرائدة في إسرائيل، مذكرة تفاهم، بحضور هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة «بنك لئومي»، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك لئومي، وعدد من المسؤولين.

وهذه هي ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، التي يستحوذ بنك لئومي حالياً على حصة تقدر بنحو 30 % تقريباً من نظامها المصرفي.

وقال هشام القاسم: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل لئومي، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد الإمارات، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة».

وقال الدكتور سامر حاج يحيى: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع الإمارات، مشيراً إلى التوقيت المثالي لبدء الخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية، التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين.

ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس، التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل».

امتيازات تجارية

يُعدُّ "الإمارات دبي الوطني" أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

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