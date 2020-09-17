موانئ دبي تستكشف فرص تطوير الموانئ الإسرائيلية

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت موانئ دبي العالمية، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية والمُمكنة لتدفق التجارة حول العالم، عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دوڤرتاوار» وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وكذلك تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.

وقد وقّع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة دوڤرتاوار، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات. وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل:

1 - قيام موانئ دبي العالمية بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

2 - مساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة.

3 - استكشاف «الأحواض الجافة العالمية» فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح السفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نرحب بالقرار الحكيم لقيادتنا الرشيدة ببدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. إن مهمتنا في موانئ دبي العالمية تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة».

وفي تصريح تلفزيوني لقناة «العربية» قال بن سليم «إسرائيل بها ميناءان، ميناء أسدود وميناء حيفا، أقوياء وموقعهما ممتاز، إذا سنحت الفرصة، لا يمنع أن نتواجد».

من جانبه، قال شلومي فوغيل، رئيس مجلس إدارة شركة دوڤرتاوار ومالكها، والشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا والشريك في ميناء إيلات: «يُشرفنا العمل والتعاون مع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. إنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين»

وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه المزيد من الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية ودوڤرتاوار في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن موانئ دبي العالمية وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا».

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