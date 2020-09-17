«أبوظبي للاستثمار» يستعد لافتتاح أول مكاتبه التمثيلية بإسرائيل

المصدر: أبوظبي - البيان

يخطط «مكتب أبوظبي للاستثمار» لافتتاح شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسعة نطاقها في إمارة أبوظبي، على أن يكون أول هذه المكاتب في تل أبيب. وسيعمل المكتب الجديد على تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات التي تركز على الابتكار في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل.

وتعد إمارة أبوظبي من الأسواق التي تتمتع بجاذبية كبيرة في أوساط المجتمع الاستثماري الدولي، بفضل ما توفره من فرص متنوعة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ضمن قطاعات تتمتع بمؤهلات نمو قوية، وفي أسواق مال ذات ركائز راسخة.

وستتيح هذه الشبكة الدولية من المكاتب التمثيلية لمكتب أبوظبي للاستثمار تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية المبتكرة والأفراد للاستفادة من فرص النمو والتوسع الكبيرة التي تحفل بها الإمارة. كما يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح مكاتب تمثيلية إضافية على امتداد أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

رؤى سباقة

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تعتمد إمارة أبوظبي سياسة تقوم على الرؤى السبّاقة والالتزام بالتعاون الدولي والتبادل التجاري الذي يضمن المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. ويأتي افتتاح شبكة دولية من مكاتب الاستثمار كخطوة هامة نحو توفير فرص جديدة للتواصل مع ألمع المبتكرين من كافة أنحاء العالم، والعمل معاً لإيجاد حلول لأكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم».

ويأتي افتتاح المكتب التمثيلي في تل أبيب امتداداً لتوسيع دولة الإمارات نطاق التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل. وباعتبارها محوراً إقليمياً رائداً في مجال الأبحاث والتطوير، ووجهة للصناعات التقنية المتطورة، فإن إمارة أبوظبي تمتلك كافة المقومات لعقد شراكات مثمرة مع الشركات الإسرائيلية المبتكرة.

التكنولوجيا والابتكار

ودخل «مكتب أبوظبي للاستثمار» في نقاشات مع «استثمر في إسرائيل» ووزارة الاقتصاد والصناعة وغيرها من الكيانات الإسرائيلية الأخرى للاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار بين الشركات في إسرائيل وإمارة أبوظبي، على أن يكون التركيز موجهاً بشكل رئيسي نحو مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وقال عمير بيرتز، وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل «يسر وزارة الاقتصاد والصناعة دعم افتتاح المكتب التمثيلي الخاص بمكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في إثراء الحوار الاقتصادي بين إسرائيل وإمارة أبوظبي، بما يعزز التعاون بين البلدين».

وتطرقت نقاشات الطرفين إلى سبل التعاون الوثيق في مجالات تشمل التكنولوجيا المتطورة والأبحاث والتطوير ضمن قطاعات التقنيات الزراعية والطب والصناعات المتقدمة، الأمر الذي سيثمر عن توفير حلول قيّمة تستفيد منها المنطقة بشكل عام.

حلول للتحديات

ومن جانبه قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار - الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب استثمارات القطاع الخاص ودعمها في إمارة أبوظبي-: «يدرك مكتب أبوظبي للاستثمار احتياجات الشركات العالمية المبتكرة ولديه كافة المقومات التي تتيح له مساعدتها على تحقيق النجاحات التي تتطلع إليها في أبوظبي، بالتزامن مع العمل على إيجاد حلول لأهم التحديات العالمية.

ونحن على ثقة بأن التعاون بين إمارة أبوظبي وإسرائيل في مجالات مثل التقنيات الزراعية على سبيل المثال سيثمر عن ابتكارات هامة يمكن تصديرها إلى دول ذات مناخات مماثلة.

وأضاف أن إنشاء المكتب التمثيلي في إسرائيل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، ويتيح لنا في الوقت ذاته مواصلة التركيز على القطاعات المؤهلة للنمو بشكل كبير وبأسلوب يترك فوائد إيجابية ملموسة على المنطقة بشكل عام».

ومن المتوقع افتتاح المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب خلال الأشهر المقبلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز