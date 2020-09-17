3740 زيارة رقابية للمنشآت الصناعية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الجولات التفتيشية، التي نفذتها إدارة البيئة وتنميتها بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري على المنشآت الصناعية والمهنية والبيئية 3740 زيارة رقابية، أسفرت عن إنذار 546 منشأة إضافة لإصدار 15 إخطاراً لأصحاب المنشآت الصناعية والمهنية، وذلك ضمن أعمال الدائرة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة البيئة من التلوث وتعزيز برامج التنمية المستدامة، وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، من خلال استخدام نظام التفتيش الذكي، عبر طائرة بدون طيار، بغرض تعزيز الرقابة البيئية للمنشآت الصناعية والمهنية في الإمارة.

حماية البيئة

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ«البيان»: «إن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً للمحافظة على صحة وسلامة البيئة وحماية الثروات الطبيعية باختلاف أنواعها، والتي تعد كنزاً حقيقياً للجيل الحالي والأجيال المقبلة».

وأشار النعيمي إلى إطلاق الدائرة مركبة للرقابة البيئية خلال العام الحالي، ضمن مشاريعها الجديدة لحماية البيئة تقوم بتنفيذ مشروع «رقابة واستدامة»، وبلغت تكلفتها مليوني درهم، وتحمل المركبة مختبراً ومزودة بأجهزة ومعدات خاصة لرصد تلوث الهواء وبرامج حاسوب حديثة، وتعمل على مدار 24 ساعة ومربوطة بمحطات الرصد التابعة للدائرة، والتي يبلغ عددها 24 محطة لرصد التلوث البيئي في الإمارة.

تطوير الرقابة

وأكد النعيمي: «إن دائرة البلدية والتخطيط تكثف جهودها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير وسائل الرقابة الذكية والفعالة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 38 زيارة رقابية ضمن جولات التفتيش الذكية بواسطة الطائرة بدون طيار.

ولفت إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تبذل جهوداً مضاعفة من أجل أحكام الرقابة البيئية، موضحاً أن إجمالي عدد التصاريح البيئية التي أصدرت للمنشآت الصناعية والمهنية بلغ 1137 تصريحاً، بينما بلغ عدد الشكاوى البيئية على المنشآت الصناعية والمهنية 277، وبلغ عدد التعهدات للمنشآت الصناعية والمهنية 79 تعهداً، واستقبلت إدارة البيئة وتنميتها 43 طلب استشارة بيئية.

وبين أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري إصدار 3 تراخيص بيئية جديدة، وإجراء 9 دراسات لتقيم الأثر البيئي و220 قياساً بيئياً.

جودة الهواء

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط اهتمام وحرص الدائرة على قياس جودة الهواء، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 289 زيارة لمحطات رقابة جودة الهواء وإجراء 32 زيارة كشف على المواد الخطرة و50 زيارة للكشف عن مصائد الزيوت والشحوم، و96 زيارة كشف عن وحدات المعالجة الأولية. كما تم تسجيل 55 زيارة كشف على المكب ومصنع السماد وبلغ عدد المعاينات الفنية 33 معاينة، وتم إنجاز 16 تقريراً بيئياً.

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