إطلاق المرحلة الثانية لـ «سداد أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «سداد أبوظبي»، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتتضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سداد أبوظبي»، تمكين كافة شرائح المجتمع من استخدام خاصية «payit»، وهو أول تطبيق محفظة رقمية متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال الخدمات والمعاملات الحكومية عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وسيسمح تطبيق «payit»، الذي تم تطويره بالشراكة بين منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وبنك أبوظبي الأول، لجميع شرائح المجتمع ممن لديهم هوية إماراتية سارية، بغض النظر عن الجهة التي يتعاملون معها، من إجراء مدفوعات رقمية سهلة ومبسطة لأي خدمات حكومية من خلال هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة إرسال وتحويل الأموال.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من «سداد أبوظبي» تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي.

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