تأجيل «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون» إلى 2021

المصدر: (دبي- البيان)

قررت اللجنة الوطنية المنظمة للكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020، تأجيل موعد انعقاد الكونغرس، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والذي كان من المقرر عقده من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في ضوء التطورات التي يشهدها العالم مع جائحة «كورونا».

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيس الكونغرس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: «لقد عقدت اللجنة الوطنية المنظمة للكونغرس، اجتماعاً طارئاً، بحثت فيه كافة المستجدات والخيارات المتاحة، وبعد التداول مع المنظمة العالمية لمتلازمة داون، وتماشياً مع التوجهات العالمية بشأن تنظيم المؤتمرات والفعاليات، تقرر تأجيل الكونغرس».

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