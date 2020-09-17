تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات وإيطاليا في مجال الابتكار

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلقت سفارة إيطاليا لدى الدولة مبادرة جديدة بعنوان «Innov Italy UAE»، والتي تركز على بحث الفرص لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الابتكار بين إيطاليا ودولة الإمارات، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر الجاري.

وتتناول المبادرة التي يتم تنظيمها، بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة ندوات لبحث قطاعات الأمن السيبراني والفضاء والمدن الذكية والتنقل المستدام وعلوم الحياة وتقنيات الغذاء، وأخيراً الطاقة المتجددة والمياه والاقتصاد الدائري.

وتضم المبادرة مجموعتين من الفعاليات، منها ندوات عبر الإنترنت (حلقة نقاش خاصة لكل قطاع) من المقرر عقدها بين شهري سبتمبر وديسمبر 2020 بحضور متحدثين رسميين من القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال من كلا البلدين، بهدف بحث التجارب الإيطالية والإماراتية في مواجهة التحديات المشتركة، وتحديد الإمكانات والفرص الكامنة لدعم الشراكة في القطاعات المذكورة أعلاه.

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