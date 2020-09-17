شرطة عجمان تعزز الربط الذكي للخدمات مع الشركاء

المصدر: عجمان - البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بإنجازات مراكز الشرطة الشاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومنها تعزيز الربط الذكي للخدمات مع الشركاء، وتطوير الخدمات، بما يعزز سعادة ورضا المتعاملين.

جاء ذلك خلال جولة قائد عام شرطة عجمان التفتيشية الافتراضية لإدارة مراكز الشرطة الشاملة، ومركز قسم شرطة الميناء، عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والضباط رؤساء المراكز الشاملة، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني، للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

إحصاءات

واطلع قائد عام شرطة عجمان، على سير العمل، وأبرز الإحصاءات والإنجازات المحققة في مراكز الشرطة الشاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تابع آلية تلقي البلاغات وتصنيفها، والتعامل معها بما يعزز رضا المتعاملين، وأثنى على جهود رؤساء مراكز الشرطة الشاملة والعاملين فيها، في تنفيذ المبادرات التي تدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية والمؤشرات التشغيلية للمراكز، ومبادرات تطوير مراكز سعادة المتعاملين، لضمان الريادة في تقديم الخدمات، كمبادرة «العفو عند المقدرة»، ومبادرة «راجع وفالك طيب».

كما تفقد مركز قسم شرطة الميناء، واطلع على آلية تأمين الميناء، والتدقيق على تصاريح الدخول للأشخاص والمركبات، بالتعاون مع دائرة الميناء والجمارك بالربط الذكي بين الجهتين، والجهود المبذولة في تأمين عملية نقل البضائع وأنظمة الرقابة والتفتيش، وأثنى على مهام الدورية السياحية، التي تعزز الأمن في المناطق السياحية، وتقدم الخدمات الإرشادية والتوعوية للسياح في الإمارة.

جودة العمل

ناقش اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، في نهاية جولة التفتيش الافتراضية، ما تم الاطلاع عليه لتعزيز جودة العمل، وأشاد بدور رؤساء المراكز في تحقيق المستهدفات، بما يعزز تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز