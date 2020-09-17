%20 ارتفاع مستخدمي تطبيق «رافد» للإبلاغ عن الحوادث

المصدر: (الشارقة – البيان)

كشف عبد الرحمن حسن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق لشركة «رافد» لحلول المركبات، زيادة نسبة الإبلاغ عن الحوادث من خلال تطبيق «رافد» بنسبة 20%، كما تم تسجيل 6 آلاف حادث في أغسطس الماضي، وتم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حادث منها عبر التطبيق، مبيناً أن هذه الزيادة بنسبة الإبلاغ عن الحوادث تأتي من خلال التطبيق الذكي لرافد الإلكتروني نظراً للسرعة في الاستجابة التي يوفرها التطبيق ولسهولة استخدامه، حيث يتوفر على كافة منصات الهواتف الذكية، ويتم تحميله على جميع الهواتف الذكية، وعبر مختلف الأنظمة التشغيلية، ويسمح للأشخاص بتصوير مركباتهم بأنفسهم وإرسال أضرار الحادث عبر الموقع، كما يسمح بتصوير رخصة القيادة وأرقام المركبات، وبالتالي يتم الانتهاء من إجراءات الحادث بشكل أسرع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز