«إقامة دبي» تكرّم أفضل قطاعين في ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، قطاع المنافذ الجوية لحصوله على جائزة أفضل قطاع في تنمية الإيرادات، وقطاع الدعم المؤسسي لحصوله على أفضل قطاع في ترشيد النفقات لعام 2019، وذلك ضمن حفل تكريم الجائزة السنوية لقطاع الموارد البشرية والمالية.

وأكد اللواء عبيد بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي» تعمل على ترسيخ مفاهيم سياسة ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال الاستدامة المالية في حكومة دبي وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة في تطبيق سياسية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، كما تعمل الإدارة ضمن منهجيتها على دراسة الاحتياجات الفعلية للوحدات التنظيمية والبحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة تسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة وخفض استهلاك الطاقة من خلال وضع بدائل أقل كلفة.

وأضاف أن المقترحات المقدمة من قبل الموظفين في ما يخص ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات ساهمت بشكل كبير في رفع معدل كفاءة الإنتاج وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية وأقل كلفة.

ثقافة التميز

ومن جانبه قال اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، إن هذه الجائزة جاءت انطلاقاً من حرص «إقامة دبي» على تحفيز التنافسية بين قطاعات الإدارة على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتعزيز ثقافة التميز والإبداع وجعله منهجاً عملياً في مسيرة العمل الحكومي.

ومن جانبه قال العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي: «عملنا على استثمار كوادرنا الوطنية في إعداد وتنفيذ الأنظمة والبرامج والعمليات الرئيسية للإدارة العامة وعملنا على تطوير برامج فعالة لتشريد المصاريف وتحقيق استدامتها من خلال الاعتماد على استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع والتطبيقات التي تنفذها الإدارة والذي ساهم في تقليل التكاليف على الإدارة».

وبدوره قال العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية: «سعداء بحصول قطاع المنافذ الجوية على أفضل قطاع في تنمية الإيرادات في تطبيق سياسة الاستغلال الأمثل للموارد المالية، والذي تحقق ذلك بفضل ترسيخ مفاهيم الاستدامة الاقتصادية في الإدارة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز