اقتصادية دبي تخالف 12 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: وام

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أمس 12 منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

وتوزعت المنشآت التي تم مخالفتها ما بين متاجر تجزئة في عدد من مراكز التسوق، ومحال خياطة وتطريز، إلى جانب عدد من صالات كمال الأجسام، والتي تمت زيارتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مناطق وادي الصفا السابعة، والحبية الثانية، والراشدية.. وشملت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة تطبيق التباعد الجسدي.

كما وجهت فرق التفتيش، تنبيهاً لـ 5 منشآت أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 767 محلاً.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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