وفاة آسيوي دهسا في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توفي شاب آسيوي 28 عاماً نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة يقودها مواطن 40 عاما على امتداد شارع الوكالات برأس الخيمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أن هذا الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة والربع من مساء أمس الثلاثاء عندما كان المتوفى يقطع الشارع باتجاه الجانب الآخر منه من مكان غير مخصص لعبور المشاة، حيث تصادف مرور السيارة التي يقودها المواطن الذي تفاجأ به أمامه مما أدى إلى دهسه ووفاته على الفور في موقع الحادث متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة وسيارة من الإسعاف الوطني هرعت فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات لموقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة، فيما تولت الجهات المرورية المعنية ملف الحادث لاستكمال التحقيقات وإحالته لجهات الاختصاص.

وأهاب النقبي بالجمهور والمشاة إلى عبور الشوارع والطرقات من الأماكن المخصصة لذلك مع التأكد من خلو الشارع من المركبات حفاظا على سلامتهم ومنعا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء، داعياً سائقي المركبات إلى التركيز الكامل على الطريق أثناء القيادة والتقيد بالسرعات القانونية وتوقع مفاجآت الآخرين للإسهام في الوصول لأعلى معايير السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث.

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