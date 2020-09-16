شاهد خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي مشاهد حقيقية لحوادث مرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة ابوظبي.

ودعت السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند الاشارات الضوئية لخطورتها في وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر بالأرواح والممتلكات على الطرق.

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