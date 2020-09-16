شاهد خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي مشاهد حقيقية لحوادث مرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة ابوظبي.
ودعت السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند الاشارات الضوئية لخطورتها في وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر بالأرواح والممتلكات على الطرق.
شاهد خطورة تجاوز #الإشارة_الضوئية الحمراءhttps://t.co/wFHDlsTqaP@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KHlXU5z4W9— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 16, 2020
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