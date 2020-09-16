55 مليون درهم لربط الحميدية 1 بشبكة عجمان للصرف الصحي

المصدر: عجمان - البيان

بدأت شركة عجمان للصرف الصحي مشروع المرحلة الثالثة لتمديد خطوط جمع مياه الصرف الصحي في منطقة الحميدية1 وهي جزء من الخطة الرئيسية للشركة لتوسيع الشبكة، ستشهد إضافة أكثر من 60 كيلو متراً من خطوط الأنابيب إلى شبكتها الواسعة.

والتي ستخدم العملاء في المناطق السكنية والتجارية وبتكلفة 55 مليون درهم، وذلك بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتحت إشراف ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي. وتم تصميم المشروع ليخدم 2500 عقار، ويعتبر خطوة ناتجة على خلفية الزيادة في عدد السكان، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.85% في عام 2019.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي: «يأتي مشروع الحميدية 1 في الوقت المناسب كونه إضافة جديدة لنظام الصرف الصحي في عجمان، حيث نشهد انتقال المنطقة نحو وضع طبيعي جديد قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على هذه التوسعة. وبالتالي، سيضمن مشروع توسيع الشبكة أن يكون لدينا القدرة الكافية لخدمة كل عميل وتقديم خدمة موثوقة وثابتة».

ويشمل المشروع مد شبكة متطورة لجمع مياه الصرف الصحي تحتوي على أكثر من 525 فتحة، وسيتم ربطها بشبكة الجرف 2 التجارية، بهدف توفير خدمات الصرف الصحي للعقارات السكنية والتجارية في المنطقة، ومن المتوقع أن تكتمل شبكة الصرف الصحي الجديدة بحلول الربع الأول من العام 2022.

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