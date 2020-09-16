«طرق دبي» تطرح 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي مميّز

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، طرح 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي مميز للوحات المركبات، من الفئات: «A, B, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U»، منها أرقام كلاسيكية وأخرى للدراجات النارية، وذلك في ثالث مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري، وهو المزاد الإلكتروني الـ 61 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق لـ 27 سبتمبر الجاري، في الساعة الـ 8 صباحاً، ويستمر لـ 5 أيام فقط.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة.

وتحظى المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة، لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا، تسعى إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق، ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات، تنافساً إيجابياً بين المشاركين، للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام في المزاد، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، وتشترط عملية المشاركة في المزاد، أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة، بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين في «أم رمول، البرشاء، ديرة». كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae، أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

أهمية

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور، الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات، تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات، خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

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