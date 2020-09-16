10 آلاف زيارة تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة تكثيف الزيارات التفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، للتأكد من التزامها بكل الإجراءات والتدابير الوقائية والضوابط الصحية لتقديم الخدمة للزبائن.

وذلك في إطار حرص البلدية على الاهتمام بصحة وسلامة الجمهور، والتي تضعها على رأس أولوياتها، حيث أكدت الدكتورة أمل الشامسي، مدير إدارة الصحة العامة، أن البلدية مستمّرة في متابعتها الميدانية لصالونات الحلاقة ومراكز والتجميل للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وكافة المعايير الصحية، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة جمهور المتعاملين، وغطت التدابير والمعايير الصحية، العاملين والموقع والأدوات وكافة التجهيزات في المنشأة، مشيرةً إلى أنه تم تنظيم أكثر من 10 آلاف زيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

تفتيش

وأوضحت الشامسي أن الزيارات شملت التفتيش على جميع المعايير الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية لأكثر من 2312 صالوناً ومركزاً للتجميل في مدينة الشارقة، للتوعية وحث هذه المنشآت على اتباع الإرشادات والمعايير الصحية بما يحافظ على سلامة المجتمع.

والتي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات كحلاقة وتهذيب اللحية وباقي الخدمات الأخرى، ما عدا خدمات السبا والتدليك والحمام المغربي والشرقي والعديد من الإجراءات والاشتراطات الأخرى التي تم تزويد كافة الصالونات ومراكز التجميل بها باللغتين العربية والإنجليزية، وتم شرحها للعاملين في تلك المنشآت.

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