«إسعاد» تضم مستشفى ومراكز الشرق إلى قطاعها الصحي

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي إلى عروض قطاعها الصحي، مستشفى ومراكز الشرق في إمارة الفجيرة، مقدمة بذلك خصومات على الخدمات الطبية في العيادات الداخلية والخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

وتفصيلاً قالت هناء تيسير، ممثلة قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد: إن الخصومات التي حصلنا عليها من «مستشفى ومراكز الشرق» تعد ممتازة وحصرية، وسيكون لها أثر طيب لدى حاملي البطاقة.

مشيرة إلى أنه وبموجب هذا الانضمام، سيحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 50% من تكلفة الاستشارة الطبية لجميع الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين وكذلك أطباء الأسنان في مستشفى الشرق التخصصي، بالإضافة إلى خصم بنسبة 35% على الإقامة الداخلية في المستشفى، وخصم بنسبة 20% على إجراءات العيادات الخارجية والفحوصات المخبرية والأشعة ورسوم الإسعاف.

خدمات

وأضافت تيسير: «إن الخصومات تنطبق كذلك على الخدمات الإجرائية والاستشارية والعلاجية التي تقدمها مراكز الشرق الطبية في كل من الفجيرة ومنطقة دبا والاتحاد، وذلك بنسبة 30%، لافتة إلى أن الخصومات تشمل جميع الخدمات باستثناء الصيدلية والمستهلكات الطبية والخدمات المشمولة ضمن التأمين الصحي».

وأكدت هناء تيسير أنه يمكن لحاملي بطاقة إسعاد الاطلاع على كافة العروض التي يقدمها القطاع الصحي من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ أو عبر التطبيق الذكي «إسعاد».

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