توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا بعد الظهر شرقا، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 المد الثاني عند 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:40 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:37 والثاني عند الساعة 21:43 والجزر الاول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 03:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 70 15

دبي 42 30 50 15

الشارقة 44 26 55 15

عجمان 39 29 60 20

أم القيوين 38 23 55 15

رأس الخيمة 41 22 45 15

الفجيرة 40 29 50 15

العين 42 28 45 10

ليوا 47 23 75 10

الرويس 43 28 85 35

السلع 42 27 85 35

دلما 39 30 80 35

طنب الكبرى 38 30 75 45

طنب الصغرى 38 30 75 45

أبو موسى 38 30 75

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز