رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة السير بوب دادي الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير بوب دادي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيمس مارابي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة.

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