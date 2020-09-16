ترامب وعبدالله بن زايد يبحثان تعزيز استقرار المنطقة

المصدر: واشنطن - وام

استقبل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في البيت الأبيض، وذلك قبيل توقيع سموه وبنيامين نتانياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في البيت الأبيض.

تناول اللقاء آفاق معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال وقف ضم الأراضي الفلسطينية وبث روح جديدة تسهم في التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان، مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ظل التزام البلدين المشترك بدعم وتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج العربي ومكافحة الإرهاب وردع أي تهديدات لاستقرار المنطقة.

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