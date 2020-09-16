الزياني: محمد بن زايد يجسّد روح القيادة

المصدر: واشنطن - وكالات

عبر وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف الزياني، عن تهانيه لدولة الإمارات، مباركاً لها توقيع معاهدة السلام المهمة مع إسرائيل. وأشاد بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي جسّد روح القيادة والبصيرة اللازمتين لتخطي المصاعب وجعل السلام ممكنًا وتأمين مستقبل مشرق للمنطقة.

وألقى وزير الخارجية البحريني، كلمة قال فيها إن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل هو خطوةٌ تاريخية على طريق السلام والأمن والازدهار الحقيقي والدائم في جميع أنحاء المنطقة ولكل شعوبها بمختلف دياناتهم وطوائفهم أو أعراقهم أو أيديولوجياتهم.

وقال إن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة، ومن واجبنا الآن أن نعمل بشكل عاجل وفعال لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين تستحقهما شعوبنا، وأن حل الدولتين العادل والشامل هو أساس إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوصول إلى السلام.

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