براين هوك: نحن أمام شرق أوسط جديد

المصدر: (واشنطن - وكالات)

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، براين هوك، أمس إننا «أمام شرق أوسط جديد»، وذلك في أعقاب توقيع الإمارات معاهدة السلام مع دولة إسرائيل.

وذكر هوك، أن «المقاربة الجديدة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب مناسبة وناجحة وواقعية». وأضاف «يجب الوقوف مع الأصدقاء عوضاً عن مواجهة الأعداء، وهذا كان خطأ إدارة أوباما السابقة».

وعن الدول المرشحة للانضمام إلى هذه المساعي، قال هوك في حوار مع «سكاي نيوز عربية» إذا نظرنا للشرق الأوسط، نلاحظ نشوء شرق أوسط جديد.. ويؤمن ترامب أن دولاً أخرى ستنضم للقرار الشجاع .

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