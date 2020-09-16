غانتس للفلسطينيين: حان وقت التفاوض

المصدر: (واشنطن - وكالات)

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، بضرورة استئناف المحادثات مع الجانب الفلسطيني، وتابع قائلًا: «لقد حان الوقت لنجلس».

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، بالتزامن مع مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار غانتس إلى أنه «يجب استئناف التنسيق الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي».

وحذر غانتس من أنه «في الوقت الحالي لا أرى تدهوراً على الجبهة الأمنية من جانب الفلسطينيين، لكن في نهاية الأمر ستكون هناك قشة تقصم ظهر البعير».

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