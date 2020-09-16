رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ياريف ليفين، أمس كلمة باللغة العربية، هنأ فيها دولة الإمارات على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، والبحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

وجاءت كلمة ليفين باللغة العربية في خطوة نادرة من جانب رئيس الكنيست الإسرائيلي. وقال ليفين إن إسرائيل تتقدم بالشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وشعبهما على توقيع معاهدة السلام التاريخية. وتابع: «أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمامكم لزيارة دولة إسرائيل والأماكن المقدسة فيها».

وأضاف ليفين أن المعاهدة ستفتح أمامنا فرصة عظيمة في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خلالها نطور العلاقات التجارية وفرص العمل والمشاريع العلمية والتكنولوجية والزراعية. وشدد على أن الرحلات الجوية المباشرة ستعزز العلاقات بين الطرفين، وتتيح التعرف على التراث والثقافة لكلا الطرفين.

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