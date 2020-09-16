يوسف العتيبة: المعاهدة انتصار كبير للدبلوماسية

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أكد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، أمس، أن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل يوم تاريخي، ويعكس مدى الانتصار الكبير للدبلوماسية.

وقال العتيبة، في رسالة قبيل التوقيع على معاهدة السلام، إن الشعوب سئمت من الحروب والصراعات والعقليات القديمة في التعامل مع الأزمات والقضايا الهامة، موضحاً أن 15 سبتمبر 2020 سيكون دلالة على ظهور عقلية جديدة تدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة بالكامل.

وأشار سفير الدولة لدى الولايات المتحدة إلى أن الشباب في الإمارات وإسرائيل سيتمكنون من الالتقاء ببعضهم البعض والتحدث مع بعضهم البعض والتعلم من بعضهم البعض والدراسة معًا، وتابع: «هذا ما يقدمه السلام.. إنه يوم فخر للجميع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز