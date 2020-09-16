وزراء: محمد بن زايد صانع التاريخ والسلام والمعاهدة رسالة تسامح

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء، أن توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، يبعث برسالة للعالم عنوانها إعلاء قيم السلام والتسامح، مشيرين إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صانع التاريخ والسلام.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال لقاء لمعاليه مع تلفزيون أبوظبي: «إن الجميع يعلم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بنى مصداقية عالية للإمارات، مؤكداً أن الإمارات تتميز بأن لديها شفافية في الطرح، وأن شعب الإمارات يتأمل خيراً في هذه الخطوة، ونحن على ثقة أن ذلك ستتلوه خطوات لنهج الانفتاح والتعايش في المنطقة».

من جانبه، قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «يوم تاريخي.. جهود استثنائية.. ومستقبل أكثر إشراقاً وأملاً وسلاماً.. #محمد_بن_زايد صانع التاريخ والسلام.. #عبدالله_بن_زايد موثق الأمل والسلام».

يوم تاريخي

وفي تدوينة لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابه على «تويتر»، معقباً على توقيع المعاهدة، قال معاليه: «يومٌ تاريخي وإنجاز يُشكل علامةً فارقة من أجل مستقبل مُشرق.. #الإمارات واحة سلام، تبعث برسالة للعالم أجمع عنوانها إعلاء قيم السلام والتسامح».

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