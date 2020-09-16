هزاع بن زايد: معاهدة السلام صفحة جديدة عنوانها الازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يفتح صفحة جديدة في المنطقة عنوانها الازدهار والتقدم والتنمية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض يفتح صفحة جديدة في المنطقة عنوانها الازدهار والتقدم والتنمية والمستقبل الزاهر للشباب وأيضاً الحوار المثمر الذي يمنع قضم الأراضي ويمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة».

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