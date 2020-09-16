«عزيزي»: مستثمرون إسرائيليون اشتروا %30 من وحدات «كريك فيوز 2»

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت عزيزي للتطوير العقاري إقبالاً من المستثمرين الدوليين خاصة الإسرائيليين على مشروع «كريك فيوز 2» الذي تم إطلاقه مؤخرًا بكلفة 350 مليون درهم على خور دبي بمدينة دبي الطبية.

واشترى مستثمرون إسرائيليون 30% من الوحدات بالمشروع، واستحوذ مواطنون على نسبة مماثلة واشترى مستثمرون سعوديون 20% من وحداته وبيعت بقية الوحدات لأكثر من 6 جنسيات.

ومع تزايد الطلب على العقارات في «دبي الطبية» نجحت عزيزي في بيع مشاريعها الثلاثة هناك وهي «عالية» الذي تم تسليمه بالفعل و «كريك فيوز 1» و«كريك فيوز 2» للمستثمرين من أنحاء العالم خلال فترات زمنية وجيزة.

وقال نعمه خوجاسته، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في عزيزي: يسرنا تسجيل هذه الاستجابة من المستثمرين، كما يسعدنا الترحيب بدخول جنسية وشريحة جغرافية جديدة لعملائنا، حيث أكد مستثمرون إسرائيليون اهتمامهم بالمشروع.

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