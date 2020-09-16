أحمد بن سعيد: نتائج المعاهدة التاريخية تعمّ المنطقة والعالم

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس فلاي دبي أن النتائج الإيجابية لمعاهدة السلام التاريخية لن تقتصر على الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستعم المنطقة والعالم وسوف تتيح أمام البلدين إمكانات للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والاقتصادية.

وأوضح سموه أن المعاهدة تفتح بالإضافة إلى إطلاق حركة النقل الجوي للركاب والبضائع، المجال لتعاون أكبر في صناعات السفر والطيران والفضاء، وهي قطاعات تتمتع فيها الإمارات وإسرائيل بخبرات واسعة. ونأمل أن تنعكس الفوائد أيضاً على عمليات الطيران، ذلك أن فتح الأجواء سوف يؤدي إلى اختصار ساعات الطيران وتخفيض استهلاك الوقود على الرحلات بين منطقتنا وأوروبا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز