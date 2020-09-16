خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا والسلفادور وغواتيمالا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أورلاندو هيرنانديز.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى كارلوس الفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس كوستاريكا.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى خوسيه دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا، وبمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خوسيه دانييل أورتيغا سافيدرا.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى نجيب ارماندو بوكيلي اورتيز رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة يوم استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نجيب ارماندو بوكيلي اورتيز.

و‏‎بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى أليخاندرو إدورادو جيماتي فايا رئيس جمهورية غواتيمالا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أليخاندرو إدورادو جيماتي فايا.

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