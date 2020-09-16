نقل بعض اختصاصات ومهام «أبوظبي للزراعة» إلى «القابضة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن نقل بعض اختصاصات ومهام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى «القابضة» «ADQ». وستتولى «سلال»، التابعة لـ«القابضة» «ADQ»، جميع المهام والالتزامات التي تم نقلها من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويشمل القرار اختصاصات أساسية منها: إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية المحلية، على أن تستمر الهيئة بمهمة الرقابة على هذه الاختصاصات.

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