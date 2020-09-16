علي النيادي: السلام والاستقرار خيار استراتيجي في سياسة الإمارات

المصدر: (واشنطن - وام)

أكد علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن السعي إلى السلام والاستقرار والازدهار هو خيار استراتيجي وموقف ثابت في سياسة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد في 2 ديسمبر 1971. وقال إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية مستقبلية تتسم بالتفاؤل والاستشراف وتسابق الزمن لجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً وشريكاً فاعلاً في صنع السلم والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأضاف إن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الدؤوب لأجل إنهاء الصراعات واضح وثابت وقد ترجمت هذا الدور بإنجازات حقيقية مع أشقائها وأصدقائها في محيطها الإقليمي في إطار قيمها الراسخة نحو تعزيز الحوار. كما أكد أن معاهدة السلام التاريخية مع دولة إسرائيل هي خير شاهد على هذا الدور.

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