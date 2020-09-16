قرقاش: توجهنا واضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام

المصدر: (دبي - البيان)

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بمقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال معاليه عبر «تويتر»: «مقال الشيخ عبدالله بن زايد في صحيفة وول ستريت جورنالWall Street Journal يعبّر بشفافية عن توجه دولة الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار والازدهار في منطقة عانت وتعاني من الأزمات واقتتال المحاور.

وأضاف: «كما يؤكد الشيخ عبدالله بن زايد في مقاله المهم أن منطق تعزيز دائرة التعايش السلمي من خلال تبني الوسطية في القول والعمل وانتهاج الحوار الإقليمي الذي يعزز السلام وينشد الاستقرار أصبح أولوية في هذه المنطقة إذا أرادت أن تنطلق إلى المستقبل بتفاؤل وأمل».

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