«تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة مستفيدي تحويل قرار الدعم السكني من قرض إلى منحة

المصدر: الشارقة - البيان - عصام الدين عوض

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات التي تحقق رؤية الإمارة وتخدم المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

شروط

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعديل سقف استحقاق المساعدات السكنية فئة المنحة لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم، اعتمد المجلس قائمة المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من قرض إلى منحة لعام 2020 ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وتوزعت على أغراض بناء جديد أو استكمال أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس إضافة 3 مواقع لنشاط الصيد الترفيهي للأسماك في الإمارة وذلك في كل من مدينة الشارقة، ومدينة كلباء ومنطقة الحمرية، وتأتي إضافة المواقع الجديدة تلبيةً للإقبال الملحوظ على الصيد الترفيهي في الإمارة ولتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأسماك بما لا يتعارض مع الأنشطة البحرية الأخرى.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لعام 2019، وتناول التقرير أهم الأدوار التي قامت بها الهيئة لتعزيز مكانة الشارقة على الخريطة السياحية كوجهة سياحية عائلية ثقافية، ولفت التقرير إلى جملة من الأهداف التي وضعتها الهيئة لتطوير وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة.

وتناول التقرير نسب الإقبال على المرافق والمنشآت الفندقية في الإمارة والتي شهدت نمواً عن السنوات السابقة، إضافة إلى جهود الهيئة في تطوير معايير الجودة في قطاع الضيافة في إمارة الشارقة.

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أكد المهندس الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة خلال مداخلة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة أن الدائرة حددت تفاصيل الدخل الشهري لمن صدر له القرار سابقاً، حيث يتم تحديث البيانات باستمرار، مبيناً أن عدد المستفيدين من التحويل بلغ 54 مواطناً، كما أن المبالغ التي ستقوم حكومة الشارقة بتحويلها للمستفيدين من قرض إلى منحة تبلغ 39 مليون درهم.

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