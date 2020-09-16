سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بدعوة المجالس البلدية في الشارقة للانعقاد

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2020، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الـ16.

ونص المرسوم الأميري على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الـ16، يوم الأحد 3 صفر 1442 هجرية، الموافق الـ20 من سبتمبر من 2020، كل في مقره. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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