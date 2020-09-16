تقنية في «كليفلاند كلينك» لعلاج آلام الظهر

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

يوفر مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق مبادلة الرعاية الصحية، خياراً علاجياً جديداً للمرضى الذين يعانون من ألم مزمن في الظهر والساق بسبب انفتاق الأقراص في الفقرات القطنية، وذلك من خلال تقنية متطورة تحد من الألم في حال عودته بعد الجراحة.

ويعد العلاج الجديد الأحدث في سلسلة من الحلول المبتكرة التي طرحها المستشفى في مجال إدارة الألم لمساعدة المرضى الذين يعانون من الألم المزمن، وهو شكل جديد من أشكال تحفيز الحبل الشوكي (SCS) عن طريق زرع جهاز (DTM) لوقف تدفق إشارات الألم المستمرة بسبب إصابات الأقراص القطنية، يتضمن الإجراء زرع أقطاب كهربائية حول موقع الإصابة لتنشيط الخلايا العصبية والحبل الشوكي وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخراً أن هذه الطريقة تفيد في تخفيف الألم بنسبة 80%.

وأكد الدكتور رضا طلبة، رئيس قسم إدارة الألم في معهد التخدير في المستشفى، أهمية هذه التقنية بالنسبة للمرضى الذين يعود إليهم الألم بعد الجراحة، وأوضح أنها تعمل على تنشيط الخلايا الدبقية، بالإضافة إلى الخلايا العصبية والحبل الشوكي، وهذا يعني إمكانية تحقيق تراجع كبير في مستوى الألم.

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