تكريم 15 فائزاً بجوائز «دبي الطبية»

المصدر: دبي - وام

كرمت سلطة مدينة دبي الطبية، أمس، 15 فائزاً بالدورة الرابعة من جوائزها للتميز، وذلك في احتفال أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وقام جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، بتكريم الفائزين بحضور عدد من المسؤولين في سلطة مدينة دبي الطبية.

وقال: «احتفينا بإنجازات 15 متميزاً من شركائنا في قطاع الرعاية الصحية ممن عملوا بجد لتحسين حياة المرضى في المنطقة الحرة، ومنذ إطلاق الدورة الرابعة بداية هذا العام أضفنا فئات جديدة للجائزة في التوطين وأصحاب الهمم تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات 2021، ما يجدد سعينا المستمر للتميز والنهوض بالمفاهيم المبتكرة التي تحفز الميدان الطبي للأداء ونشر ثقافة التميز والابتكار في كل جميع مناحي عملنا».

وفازت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم والصحية في فئة التوطين بجائزة أفضل مؤسسة داعمة للتوطين، وذلك لمساهمتها الفاعلة في دعم الطلبة المواطنين ودعم واستقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة في الجامعة.

وفاز بجائزة أفضل مساهم إماراتي ضمن فئة التوطين الدكتور أنور حمدان حبيب سجواني، وهو أول طبيب عيون إماراتي في الدولة، والذي أسهم بشكل كبير في المجال الإنساني والتطوعي في الرعاية الصحية، وتولى العديد من المناصب منها رئاسة جمعية الإمارات الطبية وجمعية العيون، وهو حائز العديد من الجوائز المرموقة في مجال عمله.

فائزون

كما فازت بهذه الفئة الدكتورة شاهينه داوود وهي من رواد أطباء أمراض السرطان والأورام في الإمارات، حيث ساعدت في قيادة العديد من برامج الأورام متعددة التخصصات، بما فيها برامج أمراض الثدي والجهاز الهضمي وأورام النساء، وهي رئيسة قسم أبحاث الأورام في «ميديكلينيك» مستشفى المدينة بمدينة دبي الطبية، كما أسهمت بشكل كبير في المجال الإنساني والتطوعي في الرعاية الصحية ونشرت أكثر من 100 ورقة علمية.

وكانت جائزة الابتكار في الرعاية الصحية - التي تم إطلاقها تقديراً للممارسات والمبادرات المبتكرة في الرعاية الصحية - من نصيب «ميديكلينيك» مستشفى المدينة، الذي فاز بالمركز الأول عن فئة المستشفيات، وذلك عن استخدام أحدث الطرق العلاجية والتقنيات التشخيصية المستخدمة في مركز التميز لعلاج السرطان الشامل.

العيادات الخارجية

وفاز بجائزة العيادات الخارجية عن فئة عيادات التخصص الواحد كل من عيادة «نيسا ويل وومان» ومركز الدكتورة فاطمة المرعشي لأمراض الغدد الصماء والسكري.. فيما حصد جائزة العيادات الخارجية عن فئة العيادات متعددة التخصصات عيادة «طفلي»، في حين فاز مركز «أمسا رينال كير» بجائزة العيادات الخارجية عن فئة عيادات غسيل الكلى.

وفاز بجائزة العيادات الخارجية الجراحية مركز الليزر للعناية بالعيون والأبحاث.. وحصد جائزة العيادات الخارجية عن فئة مراكز إعادة التأهيل مركز «ذا دوريس دوان - يونغ» للتوحد، بينما حصل على جائزة العيادات الخارجية عن فئة مرافق الدعم السريري مركز «بي آي دي دي دي 3 دي ليفينغ».

وفاز بجائزة الطبيب المتميز في الرعاية الصحية الدكتور ستار الشريدة، وهو أخصائي جراحة عظام الأطفال ورئيس قسم الجراحة في مستشفى «الجليلة» للأطفال، والذي لديه سجل حافل من الخبرة في مجال طب العظام الرياضي. وفازت نائلة محمد محمود بجائزة الممرض المتميز في الرعاية الصحية، وذلك لعملها المتفاني في التمريض.

جهود

فازت ماريسا لوبو بيدابا بجائزة الأخصائي المتميز في الرعاية الصحية المساندة، وذلك لعملها الدؤوب في مجال علم النفس السريري في مجال الأطفال.

وحصدت المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي جائزة أفضل مؤسسة صديقة لأصحاب الهمم، وذلك لتطويرها برنامجاً تعليمياً شاملاً يساعد على رسم مستقبل المواطنين والمقيمين، بمن في ذلك الطلاب من أصحاب الهمم.

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