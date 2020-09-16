توفير خدمات صحية عن بعد لكبار السن في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية» عن تعاون أربعة من مرافقها المتخصصة لتطوير برنامج جديد لتوفير خدمات رعاية صحية مستدامة عن بُعد للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وتتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وذلك بعد النجاح الذي حققه برنامج الرعاية عن بعد لدعم العزل المنزلي لمرضى (كوفيد 19) والذي أطلقته مبادلة للرعاية الصحية بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبوظبي. وتشمل الخدمات الزيارات المنزلية لتقديم الرعاية الصحية وفحوصات الدم (الفصد) فضلاً عن توصيل الأدوية إلى المنزل وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد.

وسيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار البرنامج الجديد من جانب خبراء وأخصائيين من مراكز التميز في كل من مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» ومستشفى «هيلث بوينت» ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري و«أمانة للرعاية الصحية» التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية في حين ستستمر دائرة الصحة - أبوظبي في رعاية وإدارة المشروع وتحديد المرضى المؤهلين للاستفادة من خدمات البرنامج.

أهداف

وأوضح الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي بالإنابة أن الهدف الرئيسي من برنامج الرعاية عن بُعد لكبار السن يتمثل في توفير خدمات رعاية رائدة وخصوصاً لهذه الفئة من السكان ممن يعانون من أمراض مزمنة بهدف تقليل مخاطر تعرضهم لمضاعفات أكثر حدة إضافة إلى أن البرنامج سيترجم طموحنا وعملنا المستمر لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية وإثراء تجربة المرضى.

وأضاف: «يتخذ القطاع الصحي في الإمارة الابتكار نهجاً له ومن هنا حرصنا على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم البرنامج الذي يسهم في تسهيل الوصول للرعاية الصحية المتكاملة والمبتكرة عالية الجودة لجميع أفراد الإمارة لا سيما أولئك الذين يواجهون صعوبة في زيارة المرافق بسبب طبيعة أمراضهم».

من جانبها قالت الدكتورة أمنيات الهاجري مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة «إن برنامج الرعاية عن بعد هو جزء من برنامج متكامل يقدمه المركز لكبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة والذي يركز على الجوانب التوعوية والتثقيفية باستخدام أحدث تقنيات التواصل عبر الفيديو والصوت».

وأضافت الهاجري: «يتم التواصل مع الفئة المستهدفة لتشجيعهم على استخدام منصة الرعاية عن بعد وخدماتها بالإضافة إلى ذلك تقبل الاتصالات المتوقعة من شركة مبادلة ومقدمي الخدمات الصحية وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة».

رعاية

أكد حسن جاسم النويس نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية حرص جميع مرافق مبادلة للرعاية الصحية بشكل مستمر على تعزيز التعاون فيما بينها ومع مختلف الجهات المعنية لتوفير خدمات الرعاية المناسبة للمرضى بكل سهولة وراحة وضمان استمرارية خدمات الرعاية المتكاملة.

وأضاف «من برنامج الرعاية عن بُعد المخصص للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة نستطيع تسخير جميع نقاط القوة التي تتمتع بها مرافقنا المتخصصة بما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز