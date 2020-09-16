«الطرق» وبلدية دبي تجريان مقارنة معيارية في إدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً من بلدية دبي، على أفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة في إدارة المرافق والمنشآت، ومؤشرات الإدارة المركزية والتخصصية لتخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة في تبادل الخبرات والمعارف وإجراء المقارنات المعيارية مع شركائها الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة بالعمل المؤسسي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء تم عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم عبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، وعمر البشر، مدير إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي، وعدداً من المعنيين من الجانبين.

خبرات

وقال عبدالرحمن الجناحي: إن اللقاء مع وفد بلدية دبي جاء في إطار منظومة الخبرات التي نسعى إلى تبادلها مع شركائنا الاستراتيجيين للوصول إلى أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في إدارة مشاريع البنية التحتية، وفق توجهات حكومتنا الرشيدة بتعزيز التعاون بين الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بما يخدم أهداف حكومة دبي، موضحاً أنه تم إطلاع الوفد على الهيكل التنظيمي للهيئة وقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي وإدارة المرافق والمنشآت، والمسؤوليات والمهام المحددة لكل قسم بالإدارة، فضلاً عن الإنجازات والجوائز والشهادات الدولية التي ساهمت الإدارة في حصول الهيئة عليها.

وأضاف: «إن اللقاء تضمن منهجية الهيئة في ربط المبادرات ومشاريع إدارة المرافق والمنشآت بالغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة، إلى جانب تسليط الضوء على مؤشرات الأداء للإدارة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وكذلك مؤشرات المعرفة المؤسسية، وطرق معالجة حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية».

فائدة

وبدوره أكد عمر البشر مدير إدارة المشاريع العامة في بلدية دبي «أن مثل هذه اللقاءات للاطلاع على آليات ومنهجيات إدارة المشاريع وطرق قياس مؤشراتها بهدف ربطها بالمقارنات المرجعية محلياً وعالمياً، تعود بالفائدة على الجميع حيث قام الوفد باستعراض الهيكل التنظيمي لإدارة المشاريع العامة، والعمليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإغلاق المشاريع من خلال نظام إلكتروني لإدارة المشاريع وفقاً لأفضل الممارسات، حيث يُمكّن النظام من تتبع سير عمل المشاريع في جميع المراحل كما يعد منصة لكافة المستخدمين، كما استعرضنا منح الصلاحيات للمقاولين والاستشاريين لتقديم المعاملات من خلال مسارات تدفقية معتمدة بحيث تتم مراجعتها واعتمادها إلكترونياً».

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