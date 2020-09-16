«الاتحادية للكهرباء والماء» تفوز بـ 3 جوائز عالمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

حققت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 3 جوائز في الدورة الـ17 لعام 2020 من جوائز الأعمال الدولية «ستيفي العالمية».وتضمنت الجوائز التي فازت بها الهيئة جائزة الدرع الذهبية ®GOLD STEVIE لأفضل تقنية حاسب آلي في فئة جوائز تقنية المعلومات، وذلك عن مشروع العدادات الذكية «AMI»، وجائزة الدرع الفضية ®SILVER STEVIE لأفضل برنامج مسؤولية مجتمعية للمنظمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فئة جوائز المنظمات والهيئات، وذلك عن مبادرة «للخير نرشد»، إضافة إلى الدرع البرونزية ®BRONZE STEVIE لأفضل إدارة موارد بشرية.

وأعرب مدير عام الهيئة، محمد محمد صالح، عن سعادته بهذه الجوائز التي تضاف إلى قائمة الجوائز العالمية التي حصلت عليها الهيئة في وقت سابق، وكان من بينها جائزة درع ستيفي الفضي لأفضل ابتكار في قطاع الطاقة عن مشروع محطة غليلة لتحلية مياه البحر بإمارة رأس الخيمة في الدورة الخامسة عشرة لعام 2018، إلى جانب جوائز فئتي «الاستدامة» و«التقييم العام» ضمن «الجائزة الدولية لتميز الأعمال» في نفس العام، وغيرها من الجوائز، لافتاً إلى أن هذه الجوائز تؤكد سعي الهيئة الدائم إلى تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، سواءً كان ذلك على مستوى مجالات عملها الأساسية أو مجالات الإدارة المساندة، ومساهمتها في جهود الحكومة الرشيدة في مجالات الابتكار والاستدامة وحوكمة الإدارة وإسعاد المجتمع وغيرها.

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