«كهرباء الشارقة» تركّب 1800 عداد ذكي

المصدر: (الشارقة - البيان )

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة إجراءات فحص أكثر من 8204 عدادات وتركيب 1800عداد ذكي جديد خلال شهر أغسطس الماضي، باستخدام أحدث الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تعتبر ضمن الأكثر دقة في العالم وقدرة على فحص العدادات الإلكترونية والميكانيكية، وهو ما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء، وأيضاً ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد.

(الشارقة - البيان ) وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة وفرت أحدث الأجهزة بمختبر العدادات، وكذلك وفرت أجهزة محمولة ألمانية الصنع لفحص عدادات الكهرباء في المواقع ودون الحاجة لرفع العدادات وفحصها بالمختبر، وهذه الأجهزة دقيقة في احتساب نسبة الخطأ بالعدادات باستخدام نظام جديد يعد من أكثر الأنظمة دقة.

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