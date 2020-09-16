5 مشاريع لـ«الطاقة والبنية التحتية» بـ 405 ملايين درهم

المصدر: دبي - وام

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مشاريع تنموية حيوية في المنطقتين الجنوبية والشرقية بالدولة تتبع وزارتي الداخلية والطاقة والبنية التحتية بتكلفة تقديرية تبلغ 405 ملايين و339 ألف درهم، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري 2020 والعام المقبل.

وتتضمن المشاريع تنفيذ مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنطقة «مزيرعة» في إمارة الشارقة والذي تشرف الوزارة على إنجازه حالياً بتكلفة تبلغ حوالي 44 مليوناً و500 ألف درهم ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وتواصل الوزارة تنفيذ مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي تبلغ تكلفته التقديرية 171 مليون درهم ويتكون من مبنى رئيس ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة وأعمال خارجية وأسوار.

وتطبق الوزارة في هذا المشروع المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري مبادرة «مشروع 360» وهو عبارة عن استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بعد من خلال استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة.

وتشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة «الليسيلي» في إمارة دبي بتكلفة تصل إلى 43 مليوناً و477 ألف درهم ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام المقبل 2021، حيث يتكون المشروع من مبني رئيس يتضمن جميع الحلقات التعليمية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وإلى الحلقة الثالثة إضافة إلى مباني خدمات خارجية وغرفتي حارس وأسوار خارجية.

وتبلغ مساحة المباني الإجمالية لمشروع المدرسة 9500 متر مربع، حيث تم خلال التنفيذ مراعاة استخدام مواد وأنظمة بناء صديقة للبيئة لتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والاستدامة. وقاربت الوزارة على الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة «الوحدة الثالثة قيراط - الفجيرة» في إمارة الفجيرة بتكلفة تبلغ 48 مليوناً و500 ألف درهم والمتوقع إنجازه خلال العام الجاري.

كما تتضمن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة المقرر إنجازه خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، حيث يتكون المشروع الذي تصل تكلفته إلى 96 مليوناً و962 ألف درهم من المبنى الرئيسي ومبنى الخدمات ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه وأعمال مهبط الطائرات.

معايير

تعتمد وزارة الطاقة والبنية التحتية في إنشاء المباني معايير استدامة عالية المواصفات تشمل استخدام الطابوق الحراري وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي ونظام تحليل الطاقة.

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