بالفيديو.. شرطة أبوظبي توضح الفرق بين رسوم بدل الحجز وفك الحجز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مبينةً الفرق بين رسوم بدل الحجز ورسوم فك الحجز.

وأوضح المقدم دكتور مسلم محمد الجنيبي، نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن رسوم بدل الحجز تبلغ 3 آلاف درهم في حالة شراء مدة الحجز وهي 30 يوماً، مشيراً إلى أن رسوم فك الحجز تصل إلى 50 ألف درهم، وأن دفعها إجباري بعد انقضاء 30 يوماً من حجز المركبة.

وذكر أنه في حال لم يدفع السائق المخالفة ورسوم فك الحجز يتم بيعها في المزاد بعد 3 أشهر من انقضاء مدة حجزها، لافتاً إلى أنه يتم تسديد المخالفة من قبل مبلغ السيارة.

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