دوريات شرطة دبي تتعامل مع حالات لتعطل مركبات في وسط الطریق

المصدر: دبي - البيان

دعا العقید جمعة سالم بن سویدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، السائقين إلى ضرورة التأكد من صلاحیة المركبات سواء في الجانب الميكانيكي أو الإطارات قبل الانطلاق في رحلة القيادة.

وذلك تجنباً لتعطل المركبات بشكل مفاجئ وسط الطريق، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية قد تكون لها عواقب وخيمة وأضرار بليغة في الأرواح والممتلكات.

وقال العقید جمعة بن سویدان:«إن الدوريات المرورية تعاملت مع عدد من حالات تعطل المركبات في وسط الطریق خلال الیومین الماضیین، وذلك بسبب عدم تأكد السائقين من صلاحیة المركبات الميكانيكية أو إطاراتها قبل بدء الرحلة، حيث تسببت تعطلات مفاجئة بالمحركات والإطارات في توقف المركبات في وسط الطريق وتعطيل حركة السير».

وأشار إلى أن الدوريات المرورية تتعامل على الفور مع تعطل المركبات في وسط الشارع، وتعمل على تقديم المساعدة لسائقي المركبات وتأمين نقل المركبات بسرعة إلى خارج حرم الطریق حتى یتسنى فتح الحركة المرورية، ومنع الاختناقات، وعدم تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، ومن ثم نقل المركبة بواسطة الرافعة.

وحث العقيد ابن سويدان على أهمية استخدام كافة وسائل السلامة اللازمة أثناء القیادة أو في حال تعطل المركبة على الطریق، مشيراً إلى أن عدم استخدامها قد تتسبب في عواقب وخيمة، وأضرار بليغة في الأرواح والممتلكات.

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