طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، وتصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24، والمد الثاني عند 00:14، والجزر الأول عند الساعة 18:05، والثاني عند الساعة 07:08.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 09:04، والثاني عند الساعة 20:49، والجزر الأول عند الساعة 15:06 عند الساعة 03:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 27 70 15

دبــي 40 30 50 15

الشارقة 41 25 55 15

عجمان 40 30 60 20

أم القيوين 41 24 55 15

رأس الخيمة 38 29 45 15

الفجيرة 39 29 50 15

العين 41 28 45 10

ليوا 45 23 75 10

الرويس 41 28 80 30

السلع 42 27 85 35

دلما 38 31 80 35

طنب الكبرى 37 31 75 45

طنب الصغرى 37 31 75 45

أبو موسى 37 31 75 45.

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