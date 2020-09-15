تنفيذي الشارقة يعدل سقف استحقاق المساعدات السكنية لمن يقل دخله عن 25 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات التي تحقق رؤية الإمارة وتخدم المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعديل سقف استحقاق المساعدات السكنية فئة المنحة لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم، اعتمد المجلس قائمة المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من قرض إلى منحة لعام 2020 ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وتوزعت على أغراض بناء جديد أو استكمال أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ورفع المجلس شكره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على توجيهاته الرامية لتوفير الحياة الكريمة والسعيدة لمواطني الإمارة وأسرهم.

واعتمد المجلس إضافة 3 مواقع لنشاط الصيد الترفيهي للأسماك في الإمارة وذلك في كل من: مدينة الشارقة، ومدينة كلباء ومنطقة الحمرية، وتأتي إضافة المواقع الجديدة تلبيةً للإقبال الملحوظ على الصيد الترفيهي في الإمارة ولتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأسماك بما لا يتعارض مع الأنشطة البحرية الأخرى.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لعام 2019، وتناول التقرير أهم الأدوار التي قامت بها الهيئة لتعزيز مكانة الشارقة على الخارطة السياحة كوجهة سياحية عائلية ثقافية، ولفت التقرير إلى جملة من الأهداف التي وضعتها الهيئة لتطوير وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة ومنها: تطوير المنتج السياحي، وتعزيز التجربة السياحية لزوار الإمارة، وتطوير ممارسات التميز والإبداع في الهيئة والقطاع السياحي.

وتناول التقرير نسب الإقبال على المرافق والمنشآت الفندقية في الإمارة والتي شهدت نمواً عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى جهود الهيئة في تطوير معايير الجودة في قطاع الضيافة في إمارة الشارقة.

وتضمن التقرير جهود الهيئة في الترويج الداخلي والخارجي من خلال الحملات التي أقيمت في مختلف الدول والقارات، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة في أبرز المعارض والمؤتمرات السياحية حول العالم.

كما تضمن التقرير أهم الفعاليات السياحية الكبرى التي أقامتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وشهدت إقبالاً لافتاً من مختلف فئات الجمهور كما شهدت تغطيات إعلامية من مختلف الوسائل المحلية والعالمية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز