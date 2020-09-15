هيئة النقل في عجمان تنفذ حزمة من الإجراءات الوقائية للتصدي لكورونا

المصدر: وام

تواصل هيئة النقل في عجمان تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس " كوفيد - 19 " وفقا لأعلى المعايير المتبعة وذلك لضمان صحة وسلامة الركاب والسائقين.

وأشار عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في هذا الصدد إلى أنه تم التعاون مع شركات متخصصة لتعقيم الحافلات والمركبات التابعة للهيئة بشكل دوري باستخدام الأجهزة المعتمدة وأفضل مواد التطهير وتكنولوجيا التعقيم.

ولفت إلى أن الهيئة تلزم السائقين بلبس الكمامات والقفازات وتحرص على إجراء فحوصات دورية لهم للتأكد من سلامتهم الصحية وتعقيم سيارات الأجرة بعد كل راكب وتعقيم حافلات النقل العام بعد كل رحلة إلى جانب تعقيم شامل للحافلات في فترة المساء.

وأشار إلى أنه تم تثقيف السائقين بأخذ الحيطة والحذر واتباع احتياطات السلامة العامة وإلزامهم بوجوب الإبلاغ عن أي حالات مريبة بين الركاب لتجنب انتقال العدوى، مؤكدا حرص الهيئة على دعم جهود الدولة الحثيثة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي للوباء.

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