«الإمارات دبي الوطني» يوقّع مذكرة مع «هبوعليم»

المصدر: (دبي - البيان)

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم مع «بنك هبوعليم»، أحد أكبر البنوك في إسرائيل. تم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم».

وتُعد هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. وستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة».

وأكد دوف كوتلر الرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم»، على أهمية هذه الاتفاقية، ويمثل إنجازاً لافتاً، سيمكن العملاء في إسرائيل، من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي، مع دول أخرى.

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